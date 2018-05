Treant Zorggroep besluit vandaag over toekomst kinderafdeling en verloskunde

De Treant Zorggroep hoopt vandaag de knoop door te hakken over de toekomst van de kinderafdelingen en verloskunde in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal.

Dat meldt Dagblad van het Noorden.

Het bestuur van de koepel boven de drie ziekenhuizen heeft vanmiddag bijeenkomsten gepland om het personeel op de drie locaties in te lichten over een ‘voorgenomen besluit’.

Onder het personeel wordt er rekening mee gehouden dat het Refaja Ziekenhuis Stadskanaal zijn afdeling acute verloskunde verliest en dat de kinderafdelingen geconcentreerd worden in het Scheper Ziekenhuis Emmen. Mogelijk sluit zelfs ook de verloskunde in Bethesda Hoogeveen. "Maar we weten het echt nog niet", zegt de woordvoerder van het Treant-bestuur. "Er is tot op het laatste moment overleg gaande tussen de betrokkenen."

Zo praatte Treant maandag nog met zorgverzekeraar Zilveren Kruis, de belangrijkste financier van de ziekenhuizen. "Het zou zelfs nog kunnen dat we dinsdag niet halen en het nog later wordt", zei de Treant-woordvoerder gisteren.

Het bestuur van Treant zit tussen verschillende vuren. De vakgroep van kinderartsen van de drie ziekenhuizen heeft een voorkeur uitgesproken voor concentratie in Emmen. De gynaecologen en verloskundigen willen juist concentratie op twee locaties, Emmen en Hoogeveen. In beide adviezen verliest Stadskanaal zijn afdeling acute verloskunde, en daar bestaat weer veel weerstand tegen.

De huidige situatie kan ook niet voortduren. De ziekenhuisgroep besloot in december de afdeling verloskunde in Emmen te sluiten, omdat de kinderartsen daar zich collectief ziekgemeld hadden en de andere locaties dat niet op konden vangen. Sindsdien moeten bevallende vrouwen uit de regio Emmen naar ziekenhuizen in de omgeving, zoals Hardenberg, Assen of de Treant-ziekenhuizen Hoogeveen en Stadskanaal. Het Treant-bestuur onderzoekt sindsdien hoe het verder moet.

De interim-manager van de drie kinderafdelingen liet zich in gesprekken met het personeel al wat voorbarig uit; volgens hem was sluiting van Stadskanaal onvermijdelijk. Dat leidde tot boze reacties en half maart moest deze interim-manager daarom zijn biezen pakken. In de tussentijd hebben twee kinderartsen in Stadskanaal en Hoogeveen aangegeven dat ze vertrekken.

Het wordt dus al krap, ook omdat de wervingsactie voor nieuwe kinderartsen in Emmen maar één sollicitant opleverde. De kinderartsen en verloskundigen uit Hoogeveen en Emmen presenteren daarom een plan om tijdelijk met minder kinderartsen te werken dan strikt noodzakelijk, zodat Hoogeveen nog open kan blijven.