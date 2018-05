Sluiting Verloskunde en spoed-Kindergeneeskunde is een aderlating voor Stadskanaal

Dat zegt wethouder Francis Boen van de gemeente Stadskanaal.

"Wij zijn ernstig teleurgesteld in dit besluit van Treant. We hebben steeds aangegeven het belangrijk te vinden een ziekenhuis met volwaardige zorg, dus met alle specialismen te hebben."

Gemeente en Treant hebben regelmatig overleg gehad. Boen: "We wisten dat besluitvorming hierover in de pijplijn zat. Niet wélk besluit. Dus je houdt hoop op behoud van de afdelingen. Tegelijkertijd gaan wij er niet over, het is aan Treant. Dat maakt het lastig."

Naar verwachting najaar 2018 sluiten de afdelingen. Vanaf dan kunnen kinderen niet meer in Refaja geboren worden. Bevallen kan dan thuis, Scheper Ziekenhuis in Emmen, in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen of in het OZG in Scheemda.

Zwangere vrouwen kunnen na de sluiting van de afdelingen wel voor hun controles in het Refaja terecht en ook blijft de polikliniek Kindergeneeskunde – waar ouders overdag met hun kinderen tussen 0-18 kunnen komen –open.

De sluiting van de afdelingen heeft mogelijk ook gevolgen voor de werkgelegenheid.