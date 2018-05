Westerwolde verliest doelpuntenrijk duel van MOVV

In een waar doelpuntenfestijn verloor Westerwolde zondagmiddag op het sportpark in Midwolda met 5 – 4 van MOVV.

Bijna de gehele wedstrijd liepen de mannen van trainer Loek Swarts achter de feiten aan en slaagden er in tegenstelling tot afgelopen woensdag tegen Gieterveen helaas niet in deze middag langszij of voorbij MOVV te komen.

Het niet winnend afsluiten van dit voor Westerwolde een na laatste treffen in deze competitie betekent dat men zondag 27 mei nog behoorlijk aan de bak moet tegen kampioen Bellingwolde om de zo felbegeerde derde of vierde plaats te kunnen pakken. De derde plaats geeft sowieso recht op het spelen van nacompetitie en ook de vierde plaats kan misschien nog zorgen voor een leuk toetje aan het eind van een lang voetbalseizoen.

Grote man van deze warme voetbalmiddag was Jordi Blaauw. Namens MOVV wist hij vier keer het net achter doelman Alex Otto van Westerwolde te vinden en volgens statistici wist hij hiermee zijn totaal op 152 doelpunten voor MOVV te brengen.

Na een eerste reële scoringskans voor Westerwolde was het meteen Jordi Blaauw die zijn stempel op deze wedstrijd drukte. Helemaal vrij gelaten wist hij in de 12e minuut binnen de vijfmeter de bal behendig binnen te tikken. Westerwolde zat niet bij de pakken neer, kwam een aantal keer gevaarlijk door, maar het ontbrak aan de nodige nauwkeurigheid bij de voorwaartsen van de Vlagtwedder formatie.

MOVV ging beter met de geboden kansen om en in de 20e minuut zorgde laatste man Johan Offringa voor de tweede treffer namens MOVV. Opnieuw niet sterk verdedigen van Westerwolde stelde Jordi Blaauw in de 35e minuut in de gelegenheid zijn tweede van de middag en dus 150e goal in totaliteit te maken door ongehinderd binnen te koppen.

Drie minuten later bood Kevin v.d. Laan na goed doorzetten op links Merijn te Velde namens Westerwolde de mogelijkheid de 3 – 1 binnen te schieten. Gescoord werd er daarna in het eerste bedrijf niet meer en dus togen beide ploegen op commando van scheidsrechter Pieterman uit Gasselternijveen – die deze middag behoorlijk floot en geen kaarten nodig had - met een 3 – 1 ruststand naar de thee.

Met twee verse krachten in de gelederen begon Westerwolde voortvarend aan de tweede helft, maar het was andermaal Jordi Blaauw die als grote man van deze wedstrijd Westerwolde op een nog grotere achterstand zette. Uit de rebound, na een prima reactie van doelman Otto op een hard afstandsschot, reageerde hij het meest alert en kopte zijn derde treffer binnen.

Evenals vier dagen geleden toonde Westerwolde weer behoorlijk wat veerkracht en met een prachtig schot vanaf achttien meter verraste spits Martin Boer in de 50e minuut keeper Froma van MOVV in de linkerbenedenhoek: 4 – 2.

MOVV scheen de weg enigszins kwijt te zijn, wat resulteerde in een miraculeuze treffer in eigen doel van MOVV’er Bart Groenewold. Direct hierna had de voor Rik te Velde ingevallen Joan Solano voor open doel de kans de score gelijk te trekken, maar wist het net niet te vinden. Aan de andere kant wist opnieuw Jordi Blaauw de trekker wel doeltreffend over te halen. Door deze voor hem vierde en voor MOVV vijfde treffer in de 85e minuut was de wedstrijd gespeeld, ondanks een onterecht afgekeurd doelpunt daarna van Westerwolde wegens vermeend buitenspel.

Neemt niet weg dat het mooiste moment van de wedstrijd nog moest komen. In de 89e minuut scoorde Harmen Huls met een heerlijke volley vanaf een meter of tien het vierde doelpunt voor Westerwolde. De bal verdween onbereikbaar voor iedereen precies in de kruising. En daarmee was het kruit van beide ploegen op in deze doelpuntrijke en dus amusante wedstrijd: 5 – 4.

Door deze nederlaag is Westerwolde het komend Pinksterweekend erg afhankelijk van de resultaten bij de dan te spelen wedstrijden. Zelf speelt het volgende week zondag niet en om de gememoreerde doelstelling van de afgelopen weken te halen, zal men dan over veertien dagen de broodnodige drie punten moeten meenemen uit Bellingwolde, dat vandaag de terechte kampioen van deze vierde klasse C werd door een 3 – 1 overwinning op Gieterveen.