Veel wateroverlast door noodweer in Drenthe

Op meerdere plekken in Drenthe is sprake van flinke wateroverlast door hevige regenval van zodagavond. Meerdere brandweerkorpen zijn uitgerukt. Vooral de regio Aa en Hunze ervaart problemen.

In ieder geval de brandweerkorpsen van Assen, Borger, Gasselternijveen, Gieten, Rolde en Stadskanaal zijn in actie gekomen. Ze schieten onder meer te hulp in Assen, Eext, Gasselte, Drouwen,Bronneger en Rolde.

Bij autobedrijf Terwolde in Assen is een deel van het dak ingestort, omdat het de druk van het water niet aan kon.

De parkeerplaats bij attractiepark Drouwenerzand is volledig onder water gelopen. Meerdere auto' staan daardoor tot aan de deuren in het water.

Ook flinke stukken van autowegen zijn onder water komen te staan.