Jong en oud loopt zich het vuur uit de sloffen in Gieten

Het affiche vermeldde jeugdwedstrijden, het scholenkampioenschap van de gemeente Aa en Hunze, een loop voor atleten met een verstandelijke beperking, een wedstrijd over zes en over tien kilometer en een halve marathon.

De halve marathon is gewonnen door Jan Stuursma. De atleet uit Sappemeer liep na een uur, dertien minuten en 38 seconden over de finishmat. Karel-Jan Lensen uit Groningen (1.16.32) en Omar Brons (1.17.28) uit Almere sleepten de tweede en derde prijs in de wacht.

De vrouwenwedstrijd over iets meer dan 21 kilometer werd een prooi voor Henriëtte Pepels uit Beilen. Zij noteerde een tijd van 1.42.05. Brigitte IJpma uit Wildervank (1.44.03) en Neza Kejzar uit Groningen legden beslag op de tweede en derde prijs van het eindklassement.

Olfert Molenhuis uit Assen was de snelste atleet op de tien kilometer, onderdeel van het loopcircuit Rabobank Assen Noord-Drenthe. Molenhuis werd na 32 minuten en 28 tellen verwelkomd door speaker Rolf Huizinga. Arjan Marchand uit Groningen (32.49) en Henk Smalbrugge uit Hasselt (33.02) gingen met de tweede en derde prijs naar huis.

Met een tijd van 36 minuten en 33 seconden is Jessica Oosterloo uit Appelscha gehuldigd als winnaar van de vrouwenwedstrijd over tien kilometer. Lisanne Langerijs uit Schöninghsdorf (41.20) en Janke van der Laan uit Winschoten (42.16) werden twee en drie.

De wedstrijd over zes kilometer is gewonnen door Bart van Adrichem. De inwoner van Klazienaveen legde de afstand af in een tijd van 21 minuten en vier seconden. Hij was 57 seconden sneller dan Anno Huizinga uit Assen. Giovanni Boer uit Emmen werd derde (22.11).

De vrouwenwedstrijd over zes kilometer is gewonnen door Sabine Spreen uit Rolde (24.31). Elin Slagt uit Assen (26.15) en Marleen Popken uit Exloo (26.48) werden eveneens op het podium gehuldigd.

OBS Gieten mag zich een jaar lang scholenkampioen van de gemeente Aa en Hunze noemen. OBS De Kameleon uit Eexterveen en OBS Bonnen zijn respectievelijk tweede en derde gewonnen. De beker voor de sportiefste school werd uitgereikt aan OBS Bonnen.

Op de foto van Jacqueline Schnieders de winnaar van de halve marathon: Jan Stuurmsa uit Sappemeer.

Garmt op de loop en foto's Jacqueline Schnieders