Single barbecue op camping Moekesgat in Ter Apel

Het feest staat voor de tweede keer op de agenda. De locatie is verplaatst van Onstwedde naar Ter Apel. "Een bewuste keuze", vertelt Wendy. "Vorig jaar zijn door de cateraar enkele belangrijke afspraken niet nagekomen. Veel bezoekers waren daarom terecht teleurgesteld. Deze keer gaan we de touwtjes zelf in handen houden. Mijn vriend runt zelf een tenten verhuur bedrijf en gaat nu de catering verzorgen. Waarom gekozen is voor camping Moekesgat? Cor en Ronald Hut kennen elkaar goed van de carnavalsvereniging in Ter Apel. Eén gesprek was voldoende om samen de knoop door te hakken."

Er worden vier gezellig ingerichte tenten geplaatst. In de verwarmde tenten is ruimte om te dansen, maar er worden eveneens zitjes geplaatst waar gelegenheid is om rustig met elkaar te praten. Ook is het mogelijk om een fotoshoot te maken. Rondom de prachtig versierde eikenboom wordt het barbecue plein gerealiseerd. Muzikale medewerking wordt verleend door Arjen Boltjes, Leah Danes en een diskjockey. Ook Boer Geert uit Mussel komt even langs en zorgt voor extra sfeer en gezelligheid.

Het feest begint om 18.00 uur en duurt tot 01.00 uur. Een toegangskaartje kost 17,50 euro. Tickets zijn te koop in de winkel van Jumbo Ter Apel en Primera in Stadskanaal. Reserveren is ook mogelijk via de website www.degrootstesinglebbq.nl

"Er zijn maximaal 250 tickets te koop", benadrukt Wendy. "125 tickets voor mannen en 125 tickets voor vrouwen. En we hebben een speciaal arrangement voor vrijgezellen die willen blijven overnachten: 7,50 euro. Voorwaarde is wel dat ze een eigen tent of caravan meenemen."