Westerwolde toont veerkracht en wint van Gieterveen

In de eerste helft op het plaatselijke sportpark in Gieterveen een oppermachtige thuisclub die Westerwolde alle hoeken van het veld liet zien en met een comfortabele voorsprong van 3 – 0 naar de thee ging.

Gedurende de gehele tweede helft waren de rollen compleet omgedraaid. Westerwolde gooide na de verkregen achterstand alle schroom van zich af en zegevierde in een boeiende tweede helft uiteindelijk met 4 – 3.

Een enorme opsteker voor het team dat de voorbije weken amper tot positieve resultaten kwam en dat nu met nog twee wedstrijden te spelen door deze overwinning nog volop meedoet in de strijd om de periodekampioenschappen.

Na de eerste vijfenveertig minuten voetbal onder leiding van scheidsrechter v.d. Wal uit Veendam gaf niemand ook nog maar een cent voor de overwinningskansen van Westerwolde. Gieterveen was heer en meester en Westerwolde liep voortdurend achter de feiten aan. Niets lukte en ook de wil om deze wedstrijd winnend af te sluiten was op het veld niet zichtbaar.

Door doelpunten van achtereenvolgens Dennis Smit met een mooie kopbal in de verre hoek, Niek Drent met een verdekt schot in de korte hoek en Bob Oeben middels een hoge bal in de uiterste hoek over doelman Alex Otto heen, kwamen de manschappen van trainer Jordi Nijgh op een terechte voorsprong bij rust.

Direct na de 1 – 0 voor Gieterveen had Joan Solano nog wel de gelijkmaker op zijn schoen, maar voor een open doel wist hij de bal niet binnen te schieten. Dezelfde Solano werd al in de 35e minuut gewisseld voor de daarna uitblinkende Thom Postma. Dit alles in een eerste helft waar volgens een trouwe supporter van de kant van Westerwolde “niet over naar huis was te schrijven”.

In de tweede helft een herboren Westerwolde. Met de nodige veerkracht, iets wat het team van Loek Swarts nog niet zo vaak is toegeschreven en een enigszins gewijzigde opstelling, zette men de thuisclub voortdurend onder druk.

In de 55e minuut was het dan ook de verder onzichtbare spits Jeremy Hekman die beheerst de 3 – 1 binnen schoof. De befaamde “anschlusstreffer” kwam tot stand via een strafschop. De overijverige Kevin v.d. Laan werd binnen het strafschopgebied gevloerd en scheidsrechter v.d. Wal, die af en toe wat moeite had met de toepassen van de voordeelregel, restte niets anders dan het toekennen van een penalty. V.d. Laan zelf eiste de bal op en schoot onberispelijk raak.

Deze treffer in de 60e minuut gaf het Vlagtwedder team nog meer vleugels en het was dan ook Merijn te Velde die in de 70e minuut na een schitterende dieptepass van Kevin v.d. Laan de keeper van Gieterveen met een harde schuiver volkomen kansloos liet. Westerwolde rook de overwinning en na opnieuw een strafschop wegens hands kwam het team van aanvoerder Frank Riks dan ook op een 4 – 3 voorsprong. Nu was het Martin Boer die wel raad wist met deze elfmeter en de bal beheerst achter de keeper van Gieterveen knalde.

Mede door enkele katachtige reddingen van doelman Otto in dit tweede bedrijf kwam Westerwolde hierna niet meer in de problemen. Na het laatste fluitsignaal was de opluchting groot en werd er in de kleedkamer na deze uiteindelijk verrassende zege een klein feestje gevierd.

Door deze overwinning komt Westerwolde op 41 punten uit 22 wedstrijden en neemt daarmee in de tussenstand een keurige derde plaats in. Weliswaar kunnen in theorie nog een aantal teams over Westerwolde heen gaan, maar deze zullen eerst de resterende duels nog in winst moeten omzetten. Het team van trainer Loek Swarts heeft door deze bijna sensationele overwinning op deze speelavond het eindresultaat van de competitie in eigen handen.

Komende zondag zal dan in Midwolda eerste de lastige horde MOVV moeten worden genomen, waarna men op zondag 27 mei afsluit met een uitwedstrijd tegen titelkandidaat nummer één, Bellingwolde.