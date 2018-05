Wandelen langs de mooiste plekjes in Ter Apel

Het spits wordt zaterdag 12 mei afgebeten. Wie dan is verhinderd krijgt een herkansing op zaterdag 14 juli en op zaterdag 8 september. Dan vindt ook de jaarlijkse landelijke Open Monumentendag plaats.

Het vertrek is om 14.30 uur bij de parkeerplaats van Het Boschhuis in Ter Apel. De wandeling begint in de middeleeuwse kloosterenclave Apell en gaat via de bossen langs de Sellingerstraat naar de nieuwe woonwijk de Ruitenkamp, langs de voormalige RHBS van Ter Apel (rijksmonument) en vervolgens richting centrum naar het Stads-Ter Apeler kanaal, omzoomd met prachtige oude bomen en zich in het water spiegelende herenhuizen.

Via de houten brug bij de jachthaven ter hoogte van de voormalige synagoge van Ter Apel wordt de route vervolgd langs de Schotslaan en de Boschlaan terug naar Het Boschhuis.

De wandelaars worden begeleid door een gids. Hij vertelt over de ontstaanswijze van het oude zandgedeelte van Ter Apel en het nieuwe veenkoloniale gedeelte, op zijn mooist langs de oude bosranden van de voormalige kloosterbossen van het Kruisherenklooster Domus Novae Lucis uit 1465.

De kosten bedragen twee euro. Aanmelden kan tot vrijdag 11 mei in het kantoor van Tourist Office Ter Apel of via de mail tourismeterapel@hotmail.com