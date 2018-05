Pogge vertelt (6) | Op weg naar het Pagefestival

Ben even wezen kijken op het festivalterrein: nu nog woest en ledig, mwaah, dat woest valt ook nog wel mee. Jammer dat we geen Pagevlag aan die rode mast kunnen bevestigen zoals men dat in 2007 deed, toen op de watertoren. In dat jaar durfde het bestuur het niet aan om een volgende editie van Pagepop te organiseren vanwege geldgebrek.

Een aantal jongens dat in een bandje speelde vond dat dat niet kon en besloot dat er toch muziek moest komen op de zondagmiddag. "We nemen onze gitaar mee, een krat bier en we gáán ervoor", zoals Albert Boddema zei. "Dat tuinfeestje gaan we niet overslaan."

Rudolf Többen speelde in een paar verschillende bandjes, dus dat was vlot te regelen. Een aantal Stadskanaalster kroegbazen stak de koppen bij elkaar en besloot zelf te gaan tappen, de hamburgerverkoper regelde een podium, de gemeente werkte mee en zo gebeurde het dat er 'Tóch lewaai op 20 maai' was (zo werd het op het T-shirt en poster genoemd). Door het improviseren op het laatste moment was het nog even problematisch hóe dat wereldkundig te maken. Daar werd het volgende op bedacht: wanneer het door zou gaan zou er een vlag op de watertoren gehesen worden: dus werd de kreet 'Vlag op watertoren = muziek horen' rondgebazuind. Een vlag aan de Rode Loper nu zal niet haalbaar zijn, maar de watertoren is er nog steeds . . .

Als we toch met de geschiedenis van Pagepop bezig zijn, waarom dan niet herhalen? Hartstikke leuk man, dat duiken in de geschiedenis. Ja, O.K., Pogge’s geheugen is niet best, maar voor een kikker niet uitzonderlijk, hoor! Ik heb nog even allerlei mensen opgezocht die in de afgelopen dertig jaar mee hebben gewerkt. Dan komen er weer allerlei prachtige verhalen boven. En wat mij dan opvalt is, dat al die mensen die bij het Pagepopfestival betrokken zijn en zijn geweest, allemaal een tic hebben: zal dat een soort virus zijn, het Pagevirus?

Al die verhalen stoppen we straks in het blad over 30 jaar Pagepopfestival, met foto’s erbij. En de rest van de foto’s laten we zien op de expositie tijdens het festival in Het Paleis der Schone Kunsten. Toen we laatst in de bibliotheek zaten hebben verschillende mensen nog spullen gebracht. En er is ook nog een beeldje opgedoken: van Wim Orsel hadden we al eentje te leen gekregen, deze tweede is net even weer anders. Dus gaat die ook mee in de expositie. Mét al die posters van de afgelopen 30 jaar en de T-shirts waarop alle bandjes staan!

Behalve foto’s gaan we ook filmpjes van de afgelopen 30 jaar achterelkaar zetten en tijdens het festival continu afdraaien. Het blad, we noemden het 'PageZine', zal straks tijdens het festival verkrijgbaar zijn, misschien al wel eerder.

Dus: Je krijgt het straks druk. We hebben de nieuwe editie met nieuwe optredens èn we hebben een overzicht over wat er de afgelopen 30 jaar is geweest. Ga er maar aan staan. Oude ophalen en nieuwe maken, ja: herinneringen!