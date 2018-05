Koninklijke onderscheiding voor Bé Komduur uit Exloo

Bé Komduur heeft vanavond in De Boshof in Odoorn een Koninklijke onderscheiding gekregen. De 69-jarige inwoner van Exloo is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De versierselen zijn opgespeld door burgemeester Jan Seton van de gemeente Borger-Odoorn tijdens de jaarvergadering van Uitvaartvereniging Odoorn e.o.

Komduur was van 1988 tot 2012 de drijvende kracht in het bestuur van IJsvereniging De Rol in Exloo. Hij wist altijd weer de overige bestuursleden te mobiliseren voor onderhoudswerkzaamheden van de ijsbaan en kantine. Hij belegde de vergaderingen en wanneer er geschaatst kon worden op de ijsbaan, zorgde hij voor de bezetting van de kantine en voor het warm stoken van de kachel.

De jaarvergaderingen van het gewest werden nooit door hem overgeslagen. Toen er een nieuwe kantine moest komen, omdat de oude kantine was afgebrand, heeft Komduur voornamelijk in zijn eentje de onderhandelingen met gemeente, Staatsbosbeheer en bedrijven gevoerd.

Als voorzitter van Uitvaartvereniging Odoorn e.o. is Komduur contactpersoon naar andere partners, zoals de Drentse Bond van Uitvaartverenigingen en de gemeente. Bovendien is hij het eerste aanspreekpunt van de onderneming die de uitvaarten voor deze vereniging verzorgt. Onder zijn leiding heeft de vereniging een aantal moderniseringen aan het Mortuarium doorgevoerd.

Rond de jaarwisseling draagt Komduur zorg voor de gedenkboom bij de aula en tijdens de Lichtjesavond rond de kerst is hij gastheer.

Komduur heeft vanaf 2006 tot 2015 in het bestuur van Stichting Exloo Vooruit gezeten. Eerst als algemeen bestuurslid en daarna als voorzitter. Hij was één van de initiatiefnemers voor de aanleg van de Skatebaan Exloo.

Namens Stichting Exloo Vooruit was hij betrokken bij de herinrichting van Exloo en heeft hij de eerste besprekingen voor het realiseren van een nieuw dorpshuis in Exloo gestart. Tenslotte zorgt Komduur er elk jaar weer voor dat de 4-mei herdenking in Exloo op een goede wijze verloopt.