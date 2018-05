Giro zonder Grenzen is een voltreffer

"In opmaat naar de start op zondagmorgen bij voormalig café Zandberg heeft pastoor Jos Deuling ter nagedachtenis aan de slachtoffers van fiets- en andere sportactiviteiten zaterdagavond tijdens de Heilige Mis in de St. Josephkerk in Zandberg in de voorbeden aandacht geschonken aan de overledenen", vervolgt Mensen.

"Het startschot werd gegeven door voormalig wereldkampioen ploegentijdrit Gerard Schippers samen met het exercitiepeloton Bourtange. De deelnemers werden op het bordes bij Schloss Dankern verwelkomd door barones Caroline Freifrau von Landsberg-Velen en bij terugkeer in Musselkanaal werden ze begroet door Tweede Kamerlid Antje Diertens van D66."

Een gedeelte van het inleg van de deelnemers wordt geschonken aan de St. Josephschool in Zandberg.