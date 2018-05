Feest op 't knoal | Snikkeweek in Musselkanaal gaat van start

Vandaag - woensdag 9 mei - gaat voor de 27ste keer de Snikkeweek in Musselkanaal van start. Tot en met zondag is elke dag van alles te doen. Voor ieder wat wils, voor jong en oud.

"De weersvoorspellingen zijn prima", glundert Joop Zuidema. De inwoner van Musselkanaal is secretaris en penningmeester van de Stichting Snikkeweek Musselkanaal die samen met de andere bestuursleden in de afgelopen maanden bergen werk heeft verzet om een gevarieerd programma samen te stellen. "Zon en een lekkere temperatuur of regen, dat scheelt wat betreft de publieke belangstelling toch een slok op een borrel."

"Na de evaluatie van editie 26 zijn we in september weer met elkaar om de tafel gaan zitten om te praten over het programma", vervolgt de voormalige bankier. "We krijgen een financiële bijdrage van de gemeente Stadskanaal en van de plaatselijke winkeliersvereniging en daarnaast dragen veel bedrijven de Snikkeweek een warm hart toe. We weten zo'n beetje wat in de kas zit en rond de jaarwisseling is het programma in grote lijnen vastgesteld. Dat moet ook, want dan is het de hoogste tijd om de artiesten vast te leggen."

Zuidema is meer dan tevreden over het activiteitenaanbod in de komende dagen. "Een aantal vaste onderdelen komt elk jaar terug. Zoals bijvoorbeeld een publiekstrekker als de braderie op vrijdag. Bij mooi weer, dan kun je over de hoofden lopen. Zo druk is het dan. Verder hopen we dat het aantal namen op de lijst van de Knoalparade op zaterdag nog wat langer wordt. De bonte stoet vaartuigen vertrekt rond de klok van twee uur vanuit het Spoordok richting de Stationsbrug en keert dan weer terug richting Spoordok. Ook deze keer zijn weer geldprijzen te winnen."

Het thema van de Snikkeweek is 'Feest op 't knoal in Musselkanaal'.

Het programma:

Het spits van het programma wordt vandaag - woensdag 9 mei - afgebeten met een markt waar zelfgemaakte producten van NOVO worden verkocht, optredens van Jan en Marga en de Klooster Smartlappers en een bingo in De Gelegenheid. In het kanaal varen 's middags miniatuurboten.

Op donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) is ook van alles te doen. Van een viswedstrijd voor de jeugd tot wandelen over het water in loopballonnen, van een waterfietsrace tot optredens van Hollands Welvaren, Chris Haverman, Sasja Velt, Arno Kolenbrander en Silvia Swart. 's Avonds is het goed toeven in De Gelegenheid.

Vrijdag 11 mei wordt de gezelligste braderie van het noorden gehouden. Het shantykoor de Noszélie Singers zorgt voor extra sfeer en gezelligheid.

Ook zaterdag 12 mei bruist het van de activiteiten in Musselkanaal. Zoals een 'parking sale met kofferbak sale', de Knoalparade met muziek van het duo Just Us en Siebrand Pagters en het snikkebal in Zaal Poelman met muziek van Wim en Miranda. Ook in De Gelegenheid wordt feest gevierd met diskjockey Hermen.

De snikkeweek wordt zondag 13 mei afgesloten met een evangelisatiedienst op het Willem Diemerplein met medewerking van de muziekvereniging Amicitia.

U wilt meer informatie over het programma van de Snikkeweek? Neem dan even contact op Joop Zuidema, 06-29376876.

Paul Abrahams