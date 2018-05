'Alle auto's gaan bijna schoon de wasstraat in'

Het bedrijf van Martin Trip uit Stadskanaal is gevestigd aan de Schoolstraat 143, pal naast het onbemande tankstation van AVIA en tankstation De Pomp.

"De loop zit er goed in", glundert Martin die veel ervaring heeft in de carwash en autobranche. "We zien steeds meer nieuwe gezichten. Particulieren, maar ook vele bedrijven uit de regio. Met name uit de Drentse Monden. In die dorpen is het namelijk niet mogelijk om de auto professioneel te laten wassen en Musselkanaal is dichtbij."

"Alle auto's worden standaard handmatig voor gewassen en gaan bijna schoon de wasstraat in", vervolgt Martin. "Verder maken we exclusief gebruik van de speciale X50 Coatinium wax. De auto is en blijft zichtbaar schoner en daarmee onderscheiden we ons in de regio. Daar wordt over gesproken en daar plukken we de vruchten van."

Het gevarieerde pakket van Wasxpress wordt uitgebreid met het reinigen van het interieur en exterieur van de (bedrijfs)auto. "Daar is behoefte aan", weet Martin. "Naast de wasstraat beschikken we over een nieuwe poetsruimte. We bieden straks een totaalpakket voor uw auto, boot, camper of caravan."

Wasxpress is zeven dagen per week geopend. Van maandag tot en met zaterdag van half negen 's morgens tot zes uur 's avonds en op zondag van 12.00 tot 18.00 uur. "Tijdens het wachten staat een kopje koffie of thee klaar, de klant is koning en persoonlijke service staat hoog in het vaandel geschreven."

In de maand mei houdt Martin Trip van Wasxpress een leuke actie. Elke klant die de auto laat reinigen kan desgewenst de kassabon met naam en telefoonnummer in een speciale ton deponeren. Drie klanten maken na loting kans om een uitgebreide gratis VIP-Care wasbeurt inclusief interieurreiniging in de wacht te slepen.

Voor meer informatie kunt U bellen met 06-50501199.

Paul Abrahams