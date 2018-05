Tien jaar Stichting Artiestengala Emmer-Compascuum

Op vrijdag 11 mei is het goed toeven in de feesttent in Emmer-Compascuum. Dan vindt een Back to the 80's en 90's party plaats met muziek van de hitmachine 2 Brothers on the 4th Floor. Ook diskjockey Peter Hermans is van de partij.

Het feest begint om 21.00 uur. Een kaartje kost 7,50 euro in de voorverkoop, aan de ingang moet tien euro worden betaald.

Het jubileumfeest wordt zaterdag 12 mei afgesloten met een Hollandse Avond. Het affiche vermeldt optredens van Harten 10, John West, showband The Euro's en ... Jannes. Diskjockey Peter Hermans heeft een groot aantal hits uitgezocht die tussen de optredens ten gehore worden gebracht.

Het muziekevenement begint om 21.00 uur. Een kaartje kost 12,50 euro in de voorverkoop, aan de ingang moet 17,50 euro worden betaald.

Kijk voor meer informatie over het programma op de website www.artiestengala.com