Rommelmarkt bij Museum Musica in Stadskanaal

Van half elf 's morgens tot drie uur 's middags worden allerhande bruikbare spullen aan de man gebracht.

"Er is nog plek voor enkele standhouders", vertelt Jan Norder van Museum Musica dat gevestigd is in de voormalige Bethelkerk. "De kosten bedragen 2,50 euro per strekkende meter. Aanmelden kan via 0599-648756. De opbrengst van de huur wordt gebruikt voor het onderhoud van het gebouw."