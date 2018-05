Jesse van Muylwijck opent notariskantoor Weggemans in Ter Apel

In Ter Apel is vanmiddag de tweede vestiging van notaris mr. J.W. Weggemans in de gemeente Westerwolde geopend.

De officiële handeling is verricht door de bekende striptekenaar Jesse van Muylwijck. Hij is vooral bekend door de populaire strip De Rechter die onder (veel) meer is te lezen in Dagblad van het Noorden.

Het notariskantoor is gehuisvest aan de Hoofdstraat 46, in het voormalige pand van kledingwinkel Look.

Ook in Weddde is een kantoor gevestigd. Na de fusie van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde tot gemeente Westerwolde is het werkgebied flink uitgebreid.

