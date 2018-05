Gemeente Stadskanaal gaat verder met Voorzieningenwijzer

Met als doel meer financiële speelruimte te creëren voor inwoners. De Voorzieningenwijzer is een combinatie van persoonlijke, professionele ondersteuning en een uniek computerprogramma. Het helpt mensen in kaart te brengen voor welke regelingen zij in aanmerking komen en wat hun voor hun de best passende zorgverzekering is.

In de pilot hebben 110 gezinnen uit Musselkanaal meegedaan. Zij kregen een flyer in de brievenbus met informatie over De Voorzieningenwijzer en werden vervolgens gebeld of ze gratis mee wilden doen. Uit de gesprekken is naar voren gekomen dat zij gemiddeld per huishouden een voordeel kunnen realiseren van 493 euro per jaar.

Ellen Stevens van Schaik, manager Klant & Markt bij Woonservice: “Als corporatie nemen we maatregelen om onze woningen betaalbaar te houden. Door onderzoek weten we dat er voor onze huurders aan de inkomstenkant ook voordeel te halen valt: door over te stappen van energieleverancier, door een goed passende zorgverzekering te kiezen of gebruik te maken van toeslagen. De Voorzieningenwijzer helpt om inzicht te krijgen en de juiste keuzes te maken.”

Vanwege het succes van de pilot, geven de gemeente Stadskanaal en woningcorporaties Lefier en Woonservice een vervolg aan De Voorzieningenwijzer. In mei 2018 start de tweede fase, hierin is ruimte voor 400 huishoudens om mee te doen. Inwoners worden per dorp/wijk benaderd of zij mee willen doen. Wethouder Francis Boen van Stadskanaal: “In het kader van de armoedebestrijding ben ik een groot voorstander van het inzetten van De Voorzieningenwijzer. Het heeft een preventief effect op het beroep dat gedaan wordt op de gemeentelijke schuldhulpverlening en draagt bij aan de vroeg signalering.”



Ook Lefier onderkent het belang en succes van de Voorzieningenwijzer. Wiebe Cazemier, manager gebiedsteam Lefier: “Veel van onze huurders hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Daarbij zien we dat het erg lastig is om regelingen en tegemoetkomingen aan te vragen bij de juiste instanties. Het is mooi dat gemeente en corporaties de handen ineen hebben geslagen om hen daarbij te helpen. We zijn ervan overtuigd dat net iets meer ruimte in de financiën ook meer rust en ruimte in het hoofd biedt.”