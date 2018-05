Dauwtrappen met de boswachter op Hemelvaartsdag

Dat betekent wel vroeg uit de veren, maar daar krijg je wat voor terug. 's Ochtends vroeg is de natuur op haar mooist, vogels zingen hun prachtigste lied en de dauw brengt heerlijke frisse geuren met zich mee. Wandel samen met twee boswachters de zonsopkomst van Westerwolde tegemoet. Bij terugkomst staat er een ontbijt voor je klaar in de schaapskooi in Ter Borg.

De start van de wandeling is om 5.00 uur vanaf de schaapskooi aan de Borgerweg 6 in Ter Borg. De tocht duurt circa 3 uur, halverwege is er een pauze met koffie of thee.

De kosten zijn 10 euro per persoon, inclusief ontbijt.

Aanmelden kan bij boswachter Anneke Epping, 0620357586 of via de mail: a.epping@staatsbosbeheer.nl