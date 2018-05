Kinderen uit Stadskanaal aanwezig bij Nationale Kinderherdenking in Madurodam

"Leven in vrijheid. Daar hebben we met kinderen bij stil gestaan tijdens de Nationale Kinderherdenking op 4 mei in Madurodam", vertelt Narda Naafs. "Tijdens de herdenking in Madurodam speelden kinderen de hoofdrol. Zo werden thema’s als herdenken, vrijheid en verzet op een laagdrempelige en toegankelijke manier bij kinderen onder de aandacht gebracht. Kinderen traden op met zang, dans en theater. Natuurlijk werd om 20.00 uur twee minuten stilte gehouden om de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, oorlogssituaties en vredesmissies nadien te herdenken. We sloten af met een bijzonder kinderdefilé dóór Madurodam."

Madurodam is niet alleen een trekpleister voor kinderen, maar is door zijn naamgever George Maduro ook een oorlogsmonument. Deze jonge oorlogs- en verzetsheld uit de Tweede Wereldoorlog overleed in 1945 in concentratiekamp Dachau. Zijn ouders schonken het startkapitaal voor het themapark, zodat het een levende herinnering zou zijn aan hun overleden zoon George.

De kinderen uit Stadskanaal die mee mochten naar de Nationale Kinderherdenking in Madurodam vonden het zeer de moeite waard. Ze waren erg onder de indruk dat alles zo goed voor hun georganiseerd was en dat ze als echte VIP’s zijn behandeld. De groep uit Stadskanaal viel bovendien de eer te beurt om met de hele groep op de officiële groepsfoto van de Kinderherdenking te komen. Trotse kinderen én trotse begeleiders.