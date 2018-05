Ernstig zieke kinderen voor één dag piloot op Groningen Airport Eelde

Voor 50 chronisch ziekee en gehandicapte kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 17 jaar komt op zaterdag 26 mei een droom uit als zij voor één keer in hun leven een echte Hoogvlieger worden.

Deze jeugdige piloten-in-de-dop zijn door Stichting Hoogvliegers uitgenodigd om die dag op Groningen Airport Eelde onder begeleiding van ervaren piloten een vlucht te maken, daarbij vergezeld door ouders/verzorgers en broertjes/zusjes.

Grote Hoogvliegerdag

Dankzij de inzet van het eigen ambulancevliegtuig van Stichting Hoogvliegers kunnen ook bedlegerige kinderen deze vlucht maken. Elk kind krijgt na afloop van zijn of haar vlucht een vliegbrevet uitgereikt.

De vluchten worden uitgevoerd met 15 sportvliegtuigjes, afkomstig van vliegvelden verspreid over heel Nederland. In de omgeving van Groningen Airport Eelde zal tijdens deze Grote Hoogvliegerdag een toename waarneembaar zijn van vluchten met dergelijke vliegtuigjes.

Deze dag wordt dit jaar opnieuw tot stand gebracht in samenwerking met Groningen Airport Eelde, de gemeente Tynaarlo en allerlei aan Groningen Airport Eelde verbonden partijen.

Voor de kinderen begint de dag al speciaal, want zij worden ’s morgens in een konvooi van vrachtwagens, buggy’s en een cabrio-bus vanaf Café-Restaurant Trefpunt in de Punt onder politiebegeleiding (via Vries, Donderen en Yde) naar Groningen Airport Eelde gebracht.

De dag wordt om 9:30 uur op Groningen Airport Eelde geopend door de commissaris van de Koning in Drenthe, mevrouw Jetta Klijnsma.

Andere activiteiten

Naast vliegen kunnen de kinderen op de Hoogvliegerdag nog aan vele andere activiteiten deelnemen. Zo kunnen zij uitgebreid oefenen op simulatoren, is er een springkussen, zorgt een clown voor een vrolijke noot, kan er in buggy’s worden gereden en verzorgen Brandweer, Politie, Douane, Koninklijke Marechaussee en Wegenwacht diverse demonstraties. Er zijn historische brandweervoertuigen te zien en ook de UMCG-trauma-helikopter is te bewonderen tijdens deze dag.

Uniek is dat er ook een bezoek aan de toren gebracht kan worden. En ronduit spectaculair is de runway-run waarbij met al het rijdend materiaal een rit over de start- en taxibanen wordt gemaakt.

Ruim 40 vrijwilligers zijn tijdens deze dag actief om kinderen een onvergetelijke dag te bezorgen.

Deze fantastische dag wordt mede mogelijk gemaakt door: Groningen Airport Eelde (GAE), gemeente Tynaarlo, provincie Drenthe, Brandweer GAE, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), Koninklijke Marechaussee, Douane, ANWB, Politie Drenthe, FlightSimulator Groep Groningen, Buggyvrienden, Miko Koffie Noord, Friet&Zo, Skyline Aviation, ANWB Medical Air Assistance / Mobiel Medisch Team (MMT) UMCG, Martha Assurantiën en Transport, Sijperda toiletverhuur, ZSW funverhuur Eelde, Air Charters Europe (ACE), Geveke Bouw & Ontwikkeling, Café en wegrestaurant Trefpunt in de Punt, Drenthe Tours, Stichting en museum Historische Brandweer Vrienden en Voertuigen / MOWAG, Stichting Vrienden Doppenactie Noord-Nederland en Partyservice & Banketbakkerij Freerk Albertema

Over Stichting Hoogvliegers

Stichting Hoogvliegers bestaat ruim 10 jaar en heeft in ieder jaar van haar bestaan bijna 1.000 kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 17 jaar, die chronisch ziek zijn of een beperking hebben, een unieke dag laten beleven door ze te laten vliegen in een helikopter of vliegtuig. Even een dag niet denken aan het ziek zijn, maar aan het recht houden van hun toestel – want als de omstandigheden het toelaten, dan mogen ze tijdens hun vlucht zelf sturen.

Op vrijwel alle vliegvelden in Nederland worden jaarlijks Hoogvliegerdagen georganiseerd, waar grote groepen kinderen met elkaar een leuke dag aangeboden krijgen. Samen met brandweer, politie, stoere vrachtwagens, limousines, sportauto's en vooral helikopters en vliegtuigen beleven ze een geweldig avontuur. Door de aanschaf van een ambulancevliegtuig in 2011 werd het mogelijk om ook bedlegerige kinderen met een speciale brancard zo’n onvergetelijke dag te bezorgen. Daarnaast worden ook individuele vluchten georganiseerd, waarbij een kind wordt gekoppeld aan een piloot die vliegt vanaf een vliegveld in hun eigen buurt. Zo kan elke dag, en door heel Nederland, met de kinderen worden gevlogen.