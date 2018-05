Toename seismische energie Groningen

In de eerste vier maanden van 2018 kwam al ruim zeven keer zoveel seismische energie vrij als bij alle aardbevingen in heel 2017. Mede veroorzaakt door de beving begin dit jaar in Zeerijp met een magnitude van 3.4, meldt het KNMI.

Sinds 2015 fluctueert het aantal aardbevingen in Groningen rond de 115 à 120 per jaar. Het seismisch moment is naar het noorden verplaatst, in de buurt van Loppersum. Donderdag 17 mei 2018 liet de vaste kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat zich door deskundigen bijpraten over gaswinning uit het Groningenveld.