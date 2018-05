Brocante Bric-à-Brac in de Hortus botanicus Haren

Bent u geïnteresseerd in tweedehandsgoederen en curiosa die verbonden zijn met de geschiedenis van de Hortus Haren dan moet u zeker een bezoek brengen aan deze bijzondere Brocante Bric-à-Brac.

Na de afbraak van de kassen en andere gebouwen in het voorjaar van 2016 bleven er veel materialen over uit de tijd dat studenten Plantensystematiek de planten en vegetatietypen in de Hortus in Haren bestudeerden. Apparatuur en spullen zoals oude microscopen, terraria, 16 mm projectoren en geografische kaarten, maar ook bollenkratten, gereedschap en houten kruiwagens.

Tot de inboedel van de oude Hortus-gebouwen behoorde eveneens meubilair: tafels, stoelen, boekenkasten, diverse soorten lampen, kantoorkasten, het nodige glaswerk en aardewerk en zelfs een oude piano!

De Brocante wordt gehouden van 10.00 tot 16.00 uur in de IJshal van de Hortus Haren. De toegang is via het zijhek van de IJshal. Gratis parkeren is mogelijk op het parkeerterrein schuin tegenover de Hortus.

De entreeprijs voor de Brocante Bric-à-Brac is 2 euro.