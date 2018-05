Al 100.000 passagiers op route tussen Groningen en Londen

Sinds 5 juni 2014 vliegt Flybe/StobartAir vanaf Groningen Airport Eelde naar Londen Southend. Het is nu zelfs mogelijk om drie keer per dag naar Londen te vliegen. Een enorme stap voorwaarts in de connectiviteit van Noord-Nederland. Waarbij Groningen Airport Eelde, met recht, toegangspoort tot Londen en de wereld is.

Populaire verbinding sinds de eerste dag

Graeme Buchanan (Managing Director Stobart Air): “Het bereiken van 100.000 passagiers is een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van de route. De verbinding is sinds de eerste dag populair. Nu de frequentie van de vluchten is uitgebreid naar 3x per dag zien we een nog grotere interesse.”

Toename in capaciteit

Bowy Odink (Commercieel Manager, Groningen Airport Eelde): “Een prachtig resultaat dat we in bijna 4 jaar hebben bereikt. De capaciteit is dit jaar flink toegenomen. We verwachten de 200.000e passagier binnen 1,5 jaar te kunnen verwelkomen”.

De 100.000e passagier is Niek Verweij. Hij werd verrast bij de gate op de luchthaven. Ook alle passagiers die vandaag naar Londen vliegen werden verrast met een lekkernij.

Gebruik van de route zowel voor leisure als zakelijke doelgroep

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 30 procent van de reizigers die gebruik maken van de route, reizen voor een zakelijk doeleinde. Daarnaast zijn 45 procent van de passagiers, inkomende reizigers: reizigers woonachtig in het Verenigd Koninkrijk.