UUT Noordlaren | Tia Ebbinge

een zonnige morgen ga ik langs bij ‘Camping Noordlaren‘ die wordt gerund door Kars en Ina Kroeze. Gezeten aan de picknick tafel vertellen ze mij dat hun schoonmoeder 20 jaar geleden is begonnen met de camping en zij het in 2012 hebben overgenomen en op de oude voet zijn verder gegaan.

In de loop van de jaren hebben ze veel gasten verwelkomd, waaronder familie Bontan, die al tien jaar komt zodat de dochter kan gaan golfen op de baan bij Glimmen. Ook zijn er gasten waarvan de kinderen gaan studeren in de stad, vaak dient er dan een kamer te worden opgeknapt.

Het Pieterpad loopt door Noordlaren, veel lopers komen met hun rugzak op de camping langs om er een nachtje te slapen. Er zijn ook mensen die het Pieterpad in etappes afleggen en ‘s avonds terugkeren op de camping.

De camping is kleinschalig en rustig gelegen, van hieruit kun je op de fiets de mooie omgeving verkennen. Met het bos, de polder en het meer op loopafstand is er voor ieder wat te doen. De stad Groningen is binnen handbereik, als je de drukte wilt opzoeken. Deze camping heeft ook een ‘Rustpunt’, hier kan je koffie en thee drinken en bij de picknicktafel even op adem komen om je tocht verder te ondernemen.

Kars en Ina zijn erg gastvrij. Via mond op mond reclame trekt de camping veel bezoekers. De gasten krijgen als verrassing een gekookt ei en een krentenbol op zondagochtend! Ik begin te begrijpen waarom velen terugkeren naar deze plek, om even bijkomen van alle drukte en hectiek en van de stilte te genieten.