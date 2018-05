De Hoop van Haren | Voorpaginafoto

De bezoekers werden rondgeleid in de molen, een hele ervaring! De gemeente Haren telt naast De Hoop meer molens; De Witte Molen in Glimmen, Molen De Korenschoof in Noordlaren en Molen De Helper aan het Paterswoldsemeer in Haren. Elke molen is uniek en vertelt zijn eigen geschiedenis. De molenwereld is een belangrijk stuk cultureel erfgoed en het is van belang dit levend te houden. Nederland is daarom op zoek naar nieuwe molenaars. Ook De Hoop in Haren. Iedereen is welkom van jong tot ouder. Zie: www.vrijwilligemolenaars.nl.

Foto: Stef Steneker