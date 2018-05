Beheert u een WhatsAppgroep in uw buurt?

De gemeente Haren is op zoek naar beheerders van WhatsAppgroepen in Haren. Zodat ze elkaar kunnen informeren als er zich iets verdachts afspeelt in een buurt, waardoor de veiligheid in de buurt kan worden versterkt.

Op www.wabp.nl kun je zien waar in Nederland allemaal WhatsApp buurtpreventiegroepen zijn. In de gemeente Haren hebben twee groepen zich op die website aangemeld. De gemeente Haren denkt echter dat er meer groepen zijn in Haren.

De afgelopen tijd zijn er in Haren en omgeving veel inbraken geweest . Nu de vakantietijd er weer aan komt en veel mensen niet thuis zijn, is het belangrijk om met elkaar in de buurt de ogen en oren open te houden. Een van de middelen die daarvoor gebruikt wordt is WhatsApp buurtpreventie. Dit is er voor de burger, maar het zijn ook extra ogen en oren voor de politie. Zodra je iets verdachts ziet of hoort, zoals (vermoedens van) inbraak, oplichting, vernieling, straatroof, bedreiging of mishandeling dan kun je eenvoudig via jouw WhatsApp groep een melding maken.

Wilt u zich melden bij de gemeente als beheerder van een groep, dan kunt u een Whatsapp bericht sturen naar 06 53262102.