Be Quick 1887 behoort tot nationale top jeugdopleidingen

Be Quick 1887 heeft deelgenomen aan het Kwaliteit & Performance Programma voor jeugdopleidingen van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) en sportadviesbureau NMC Bright. Het K&P programma is een middel om jeugdopleiding te ontwikkelen en verbeteren.

De uitkomst is dat de 'Good-old' de afgelopen seizoenen een goede ontwikkeling heeft doorgemaakt en zich mag rekenen tot de nationale top jeugdopleidingen in het amateurvoetbal.

Hoofd Jeugdopleiding Selectieteams Bas Veldman: ‘We zijn er enorm trots op dat we onze jeugdopleiding kunnen meten met de nationale top. Met de gehele trainersstaf proberen we, binnen de mogelijkheden van een amateurclub, uitvoering te geven aan het jeugdplan. We vormen als trainersstaf een hechte groep, waarin we elkaar graag beter willen maken. Goed om te merken en horen van NMC Bright dat we ons ten opzichte van een aantal jaren geleden hebben doorontwikkeld.’

Wat in het rapport waardering oproept is dat de opleidingsvisie verder is ontwikkeld en verdiept. De talentvolle en ambitieuze trainersstaf is een absolute kracht van de opleiding.

Aanstelling Hoofd Jeugdopleiding Basisteams

Een belangrijke toevoeging in de organisatiestructuur is de aanstelling van een Hoofd Jeugdopleiding Basisteams om de trainers van basisteams nog beter te bedienen. Een volgende stap is trainers van basisteams (nog meer) inhoudelijk aansturen en scholen.

Hoofd Jeugdopleiding Basisteams Nick Achterhof: ‘Doordat wij afgelopen jaren de organisatiestructuur hebben aangepast is er een goed fundament gevormd waardoor de basisteams meer aandacht krijgen. Binnen onze trainersstaf valt het enthousiasme op waarmee onze trainers hun spelers begeleiden tijdens trainingen en wedstrijden en zie je steeds meer kennisdeling tussen trainers onderling gedurende het seizoen. Echter stopt het niet bij kennisdelen, de kennis toepassen in de praktijk, dat is waar het om gaat. Met als doel trainers én spelers die meer plezier ervaren, gemotiveerder zijn en langer aan de club verbonden zullen zijn.

Video-analyse en fysieke ontwikkeling

Video-analyse en fysieke ontwikkeling heeft zijn intrede gedaan. De manier waarop dat met IKSO gebeurt is daarbij een uitstekend voorbeeld. Veldman: ‘Het spelersprofiel hanteren we al jaren binnen onze jeugdopleiding. Met behulp van dit profiel willen we elke jeugdspeler helpen zichzelf te ontwikkelen, zowel als voetballer als mens, op zijn of haar maximaal haalbare niveau’.

'Afgelopen jaar speelden alle eerste jeugdteams op landelijke tweede divisie niveau. Dit zijn zeer zware competities, met vaak veel ploegen uit het westen, met ondermeer ‘talentenfrabriek’ Zeeburgia, AFC en DWS uit Amsterdam. Ook de prestaties in het bekervoetbal blijven niet ongezien, op 2 juni gaan zowel O19-1, O17-1 als O15-1 de finale spelen. O13-1 verloor in een zinderende wedstrijd van Roda JC.’

De Technische Commissie is dan ook enorm trots dat onze visie en beleid wordt onderkend in het K&P Programma. We zijn op de goede weg, maar zijn er uiteraard zijn nog lang niet. Er is altijd ruimte voor verbetering. Maar dat we worden gerekend tot de top nationale jeugdopleiding amateurvoetbal mogen we in onze zak steken