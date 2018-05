Woonzorgcentrum De Zonnehof bestaat 50 jaar

Om 13:00 uur zal de fair geopend worden door wethouder Michiel Verbeek. Naast de diverse kraampjes met hebbedingen is er live muziek van zangeres Mariska van Oostijen en een optreden van de showband Concordia.

De Zonnehof

In 1968 werd De Zonnehof aan de Nesciolaan in Haren geopend. Inmiddels is Woonzorgcentrum de Zonnehof onderdeel van de Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ) die ook thuiszorg biedt aan de inwoners van Haren en omgeving. Omwonenden kunnen daarnaast in het woonzorgcentrum terecht voor dagbesteding, activiteiten, een kop koffie of een warme maaltijd. Met haar activiteiten legt de NNCZ verbindingen in de buurt en is het actief onderdeel van de lokale gemeenschap van Haren en omgeving.

De Zonnehof Lentefair: zaterdag 26 mei van 13:00 tot 16:00 uur, Nesciolaan 115 Haren