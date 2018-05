HAREN

Reinhart Orchideeën houdt Open Huis van 19 t/m 21 mei. Tijdens het Open Huis kunt u de orchideeëntentoonstelling bezoeken met onder andere diverse buiten-orchideeën die zelfs – 20 overleven. Ook een groot aantal orchideeën uit de Keukenhof worden in de binnentuin gezet. Frans Reinhart heeft er een oerwoud van 500 m2 geschapen waarin de planten in hun natuurlijk omgeving te zien zijn. Ook is er Kunst in de Kas,en mozaïeken (ook workshop) en heel veel meer.