Presentatie boek over verpleegsters in de Tweede Wereldoorlog

Op vrijdag 25 mei vindt op de locatie Dennenoord van Lentis in Zuidlaren de presentatie plaats van het boek ‘Verpleegsters in oorlogstijd’.

Het boek bevat twee dagboeken: ’t Uilennest en Welbereid, geschreven tussen september 1944 en december 1945. Ze zijn geschreven door verpleegsters die tijden het laatst oorlogsjaar werkten in de psychiatrische inrichting Dennenoord in Zuidlaren. De dagboeken geven een authentieke inkijk in het dagelijkse reilen en zeilen. Hun belevenissen reiken tot ver daarbuiten; de inrichting moest op last van de bezetter worden ontruimd, waarna zij met patiënten werden geëvacueerd naar het Groningse Wagenborgen. In de verregaande ontwrichting van de werk- en leefomstandigheden, die vooral voor patiënten rampzalig uitpakte, ontstond de behoefte om de dagboeken te schrijven.

Sterke lotsverbondenheid

Uit de dagboeken spreekt een ongekend sterk gevoel van lotsverbondenheid. De verpleegsters tonen ons een verrassend zicht op hoe zij het leven vormgeven in de moeilijke omstandigheden van het laatste oorlogsjaar. De beschrijving van de meedogenloze kant van het leven is aangrijpend en die van een onvergetelijke sinterklaasviering in 1944 met de kleine geneugte van een kopje chocolademelk en echte speculaas, ontroerend. En dat roken en wijn drinken met de bevrijder symbool staat voor de euforie van ongekende gelukzaligheid, spat van de bladzijden af.

De verpleegsters, die toch wel als heldinnen kunnen worden gezien, staan symbool voor de grote betrokkenheid van verpleegkundige en verzorgenden die in alle omstandigheden dicht bij de patiënt staan in diens lijden en herstel. De verpleegsters van Uilennest en Welbereid bewijzen dat in deze dagboeken.