Open Les Pilates BodyFitHaren

Na een enorm succes van de Pilates-les bij BodyFitHaren is het tijd een extra les op te starten op woensdag 30 mei. Ideaal voor mensen die willen instappen, maar die een gevorderde les niet veilig kunnen/willen volgen.

Pilates is een rustige maar effectieve training voor met name de core, oftewel het centrum van je lichaam. In onze prachtige hygiënische zaal, voorzien van comfortabele matten en een luxe klimaatsysteem, zal de Pilates-training worden gegeven onder het genot van fijne muziek.

Na de training kan gebruik worden gemaakt van de Welness ingerichte kleedkamers. Speciaal voor deze open les staat na de training een heerlijke HomeMade Smoothy klaar voor de deelnemers. Kom dus ook langs op woensdag 30 mei om 18.00. Neem gerust iemand mee. Voor meer informatie: www.bodyfitharen.nl of bel 050 534 00 02