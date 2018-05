Inschrijving Menzis 4 Mijl van Groningen start 24 mei om 12.00

De 4 Mijl bestaat uit de Recreantenloop, Wedstrijdloop, Bedrijvenloop, Chiquita Jeugdloop powered by GasTerra voor scholen en verenigingen en de Charity Run speciaal voor het goede doel. Dit jaar heeft de 4 Mijl een nieuwe huisstijl gekregen en is ook de website www.4mijl.nl volledig vernieuwd. Een ander speerpunt is dat dit jaar naast online trainingsschema’s ook fysieke clinics worden aangeboden aan zowel individuele deelnemers als speciale arrangementen voor bedrijven.

Daarnaast zijn er extra opties voor deelnemende bedrijven en zal er aandacht zijn voor talenten. Aan deze editie kunnen 23.000 deelnemers meedoen.

Doe de 4 Mijl anders

Op de avond voorafgaand aan de 4 Mijl, zaterdagavond 13 oktober, vindt de 8e editie van de Menzis 4Mijl4You powered by GasTerra plaats. Deelnemers volgen exact hetzelfde parcours, maar dan op een alternatieve wijze zoals op skates, in een rolstoel of met een kinderwagen. De organisatie hoopt op een recordaantal deelnemers ten op zichtte van 2017. Toen stonden er 2.000 deelnemers aan de start. De inschrijving hiervoor opent ook op donderdag 24 mei 2018.

Menzis SamenGezond

Iedereen maakt zijn eigen keuzes om gezond te leven. En vaak weten we wel welke keuzes dat precies zouden moeten zijn. Toch is het fijn om daar ondersteuning bij te krijgen. Menzis biedt daarom SamenGezond, een online gezondheidsprogramma met bijbehorende app. Dat is een gezond steuntje in de rug, dat helpt om het maximale uit het leven te kunnen halen. Speciaal voor Menzis, als hoofdsponsor van de 4 Mijl, gaat de inschrijving voor duizend Menzis verzekerden die deelnemen aan SamenGezond eerder open. De inschrijving opent op donderdag 17 mei om 17.00 uur. Tegen inlevering van 500 SamenGezond-punten kunnen de deelnemers zich inschrijven met € 5,- korting via samengezond.nl/4mijl.

Tevens beloont Menzis alle deelnemers aan de 4 Mijl en de 4Mijl4You die daarvoor in aanmerking willen komen met 200 SamenGezond-punten.

Goede doel – UMCG Transplantatie

Elk jaar staat bij de 4 Mijl van Groningen en de Menzis 4Mijl4You powered by GasTerra één goed doel centraal dat een bijdrage levert aan de regio Groningen. Dit jaar is gekozen voor het UMCG Transplantatiecentrum: ‘Loop met je hart, vier het leven!’

Met het opgehaalde bedrag wordt een trainingsprogramma gerealiseerd voor patiënten die een orgaantransplantatie hebben ondergaan. De artsen en begeleiders geven de patiënten hiermee weer het vertrouwen in hun eigen lichaam. Om dit mogelijk te maken, kunnen deelnemers aan de 4 Mijl van Groningen en Menzis 4Mijl4You powered by GasTerra bij hun inschrijving een vrijwillige donatie doen of een uniek polsbandje bestellen. Ook kan iedereen op 13 en 14 oktober tijdens de loopevenementen een donatie voor het goede doel doen bij de collectanten