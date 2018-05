Voorjaarsmiddagtocht Colour and Garden | gewijzigd

|Op zaterdagmiddag 19 mei kun je mee met de voorjaarsmiddagtocht van Colour and Gardnen over het Groninger Hogeland.

Het voorjaar lonkt, alles is fris en groen, het fluitenkruid en de meidoorn bloeit. Met reisleiders Walter en Heiltje Hoogesteger rij je langs koeien, paarden, schapen en geiten in de wei soms vol paardenbloemen, de oude boerderijen met hun buitenplaatsen en hun immens grote bomen die hun voorjaarsgroene en bruine kleuren laten zien. De Groninger Maren die slingeren door het landschap.

In Eenrum wordt de Notoaristoen bezocht. Met een bijzondere collectie rododendrons die ieder worden toegelicht door een bord met alle gegevens van. Een arboretum met verschillende zeldzame bomen van uit de hele wereld zijn aangevoerd door notaris Smit in de vorige eeuw. Het rododendronpark is goed te bewandelen over de verharde paden en de rollator als die nodig is, kan deze mee in de bus.

Vervolgens gaat de tocht langs de dijken, de wierden en terpen. Er worden dorpjes met hun kerken gepasseerd, de borgen en molens die rust uitstralen of de tijd heeft stil gestaan. Het gezelschap komt vervolgens aan bij de Waddenzee met het haventje van Noordpolderzijl, waar je een kijkje neemt op de dijk.

Voor reizigers die slecht ter been zijn is er bij uitzondering tijdens de reis een unieke mogelijkheid voor een schitterend uitzicht over het wad. Men ziet de eilanden Borkum (Nord Friesland), Rottum en Schiermonnikoog liggen, in zee met blauwe luchten tot aan de horizon. In het Zielhoes waar de Amerikaanse zanger Bob Dylan je al voorging wordt thee geserveerd met appeltaart (wat bij de prijs zit inbegrepen.)

Walter en Heiltje laten je op deze reis nog veel meer zien, zoals tulpen en koolzaadvelden in volle bloei. Tijdens fotostops kunnen de mooiste plaatjes worden gemaakt. Een verrassingstocht voor iedereen, geef je snel op. Vanaf Haren tot aan het Wad wordt het genieten!

Vertrek vanaf het Postillionhotel aan de Emmalaan 12.30 uur. Terug uiterlijk 18.00 uur.

Opgave per mail. Info@colourandgarden.nl of Mobiel. 06 – 53259764 Voor € 20.= kunt u nog mee door contante betaling voor vertrek bij de oltimerbus.

De reisleiding is in handen van Walter en Heiltje Hoogesteger, die goed zijn georiënteerd in Noord Groningen.