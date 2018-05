Team HSV in Vrouwen Basketball League zoekt naam

HSV krijgt vanaf volgend seizoen een team in de Vrouwen Basketball League. Het team heeft alleen nog geen naam.

De stichting achter het team heeft een wedstrijd uitgeschreven waarin de beste teamnaam wordt gezocht. Die wordt uiteindelijk met de naam van een mogelijke hoofdsponsor gecombineerd tot de clubnaam. De bedenker van de winnende inzending wint twee seizoenskaarten voor het nieuwe team.

Deelname aan deze wedstrijd kost vijf euro per inzending. Dit wordt gebruikt als donatie aan het team. Maak 5,- euro over op NL29RABO0318014033 ten name van St. Vrouwen Topbasketbal Noord, en mail vervolgens uw naam/inzending voor het damesteam naar stichtingsvtn@gmail.com, onder vermelding van uw naam en rekeningnummer (t.b.v. controle van betaling).

Zie ook www.hsvb.nl/vrouwen-top-basketbal-noord-nederland