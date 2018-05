Feestweek Oosterhaar 2018

Van maandag 21 mei (Tweede Pinksterdag) tot en met zaterdag 26 mei vindt in Oosterhaar in Haren de Feestweek plaats. Buurtvereniging Ons Belang organiseert ieder jaar dit gezellige en gevarieerde meerdaagse evenement. De feestweek is voor iedereen toegankelijk.

Op maandag 21 mei start de feestweek met een leuke familiedag. Je kunt deelnemen aan een autosterrit en aan een mooie fietstocht. Opgave is niet nodig. De start is om 13.00 uur bij het MFC/Waterhuizerweg. De Feestweek eindigt zaterdag 26 mei om 21:00 uur met Partyband Sunshine Pieter van der Zweep en Jeroen Look a like Hazes in de Feesttent. Doe mee aan de hoge hakkenrace, geef je op voor het Open Oosterhaar Darttoernooi en bezoek de uitgebreide braderie.

Voor meer actuele informatie en updates zie de Facebookpagina van Buurtvereniging Ons Belang Oosterhaar.