Een zomer lang beelden

Het Harener Weekblad en de Culturele Raad Haren (CRH) brengen wekelijks op deze plek een cultuurtip, want: ‘Cultuur beleef je in Haren!’

Jaarlijks komen er beelden en beeldjes naar de tuinen van de Harense Hortus. Ze worden gebracht door beeldend kunstenaars die daarmee op uitnodiging van de Stichting Behoud Groene Hortus hun werk mogen exposeren. Ze krijgen in die natuurlijke omgeving de kans om hun werk goed tot hun recht te laten komen. Dit jaar mogen negen kunstenaars aan de weg, nu ja – aan het tuinpad – timmeren.

9 X SOLO wordt op zaterdagmiddag 19 mei geopend door de Harense cultuurwethouder Mathilde Stiekema. Wie daarbij wil zijn, melde zich om half twee bij Café De Plantage in de Hortus. Na de opening is er een rondgang langs de talrijke kunstwerken.

Deelnemende kunstenaars zijn ditmaal Hennie de Boer, Inge Groenen, Bertus Hidding, Hans Blank, Greet Veenhoff, Alf Becker, Petra Boshart, Simon Barteling en Alied Nyp-Holman. Als culturele toegift op deze beeldenmanifestatie zijn er ook gedichten ‘te zien’ van Margriet Hidding.

De tuinen van de Hortus vormen ook in andere zin een bron van inspiratie. Op de site van de Hortus is informatie te vinden over verschillende workshops schilderen, beeldhouwen en fotografie.