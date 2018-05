Natte Noorderrondrit op de Fiets

Na een aantal zeer mooie zonnige dagen, leek het erop dat de weergoden de organiserende MFAC Loppersum niet goed gezind waren op deze Hemelvaartsdag. Toch begon de start van deze editie van de Noorderrondrit op de fiets nog onder droge omstandigheden, maar al gauw bleek dat dit van korte duur was en begon het alsnog te regen. Maar…na regen komt zonneschijn, en aan het einde van de ochtend werd het dan toch langzaamaan weer droog en is de rest van de dag verlopen onder droge omstandigheden.

Desondanks hebben toch nog ruim 900 fietsers deelgenomen aan deze 37e editie van de Noorderrondrit op de fiets. De 1e deelnemers gingen tegen 07.30 uur van start en volgden de bepijlde routes van de Noorderrondrit op de fiets.

Toertocht

De prestatietocht over 150 kilometer bracht de fietsers vanaf het sportcomplex aan de Bosweg in Loppersum langs o.a. de dorpen Holwierde, ’t Zandt, Onderdendam, Baflo, Pieterburen naar het keerpunt in het vissersdorpje Zoutkamp.

De 1e fietser arriveerde rond de klok van tien uur bij stempelpost Restaurant-IJssalon De Boeter waar de verzorging klaar stond om deze rappe fietser, en de rest van de deelnemers van de 150 km prestatietocht, te voorzien van soep en brood.

Hierna werd de route vervolgd via Schouwerzijl en Winsum naar Groningen waar, voornamelijk langs de Groninger maren, weer werd teruggefietst naar de eindbestemming Loppersum waar de eerste fietsers rond de klok van halfeen moe maar voldaan arriveerden.

De kleine 300 deelnemers die gekozen hadden voor de toertocht van 75 km werden o.a. via mooie dorpen als Leermens, Oosternieland, het Groningse “Bartlehiem” Fraamklap en Winsum, geleidt naar de stempelpost in Zuidwolde, waar ook zij werden voorzien van soep en brood bij café Moeke Vaatstra.

Hierna ging de toertocht via Groningen met de wind in de rug naar de finish in Loppersum. Nadat er vorig jaar voor het eerst een veldtoertocht was toegevoegd aan de Noorderrondrit op de fiets, werd deze ook dit jaar weer uitgeschreven. Kon er vorig jaar nog onder mooie droge omstandigheden worden gefietst, dit jaar was het wel degelijk afzien voor de fietsers op hun terreinfietsen. Met de fiets en lijf en leden besmeurd onder de modder reden de deelnemers aan de veldtoertocht een mooie route via diverse verharde en onverharde wegen om het dorp Loppersum.

Recreatieve fietser

Ook aan de recreatieve fietser was weer gedacht, en net als voorgaande jaren was er ook dit jaar een recreatieve fietstocht van 35 km uitgezet. T.o.v. vorig jaar was het de route uitzetter gelukt om een nieuwe route uit te stippelen. Vanaf het sportpark leidde de route de deelnemers langs de dorpen Leermens, Oosterwijtwerd, Appingedam naar de stempelpost bij café De Brug in Garrelsweer. Hiervandaan ging de tocht verder via Hoeksmeer en Ten Post terug naar het sportpark in Loppersum.

Onder het genot van een hapje en een drankje op het terras, en in de kantine, van Sportclub Loppersum was het erg gezellig en zeer goed vertoeven. Er werd dan ook nog langdurig nagepraat over de gereden routes en de gedane prestaties. Tevens kon men de voetbalwedstrijd van het 1e elftal van Sc Loppersum tegen VV Mamio uit Groningen aanschouwen, welke door de Lopsters overtuigend met 4-2 werd gewonnen.

Aantal deelnemers

Aan de prestatietocht van 150 km deden 570 deelnemers mee, aan de toertocht van 75 km 302, de veldtoertocht werd gereden door 25 deelnemers en bij de recreatieve tocht hadden nog 29 fietsers de fiets gepakt om hun route te rijden. Hiermee komt het totaalaantal deelnemers op 926. Een aantal waar de organiserende MFAC Loppersum, ondanks de weersomstandigheden, toch zeer tevreden over is.

Toekomstige evenementen

Er staan voor 2018 nog twee evenementen op het programma van de MFAC Loppersum, namelijk op 09 juni de Dutch Open Grasstrack grasbaanraces en op 7 juli de Lopster Torenloop, welke dit jaar voor het eerst zal worden verlopen onder de vlag van het “Ommelander Loopcircuit”.