Beeld in de tuin en kunst aan de muur

Willem Wolthuis is een bekende aquarellist en violist. Hij is een gedreven kunstenaar en maakt prachtige aquarellen van de stad Groningen maar ook van de wijde omgeving, zoals dorpslandschappen, wad- en zeegezichten. Tevens maakt hij portretten in opdracht. Hij is ook een begenadigd violist en speelt in ensembles op feesten en partijen en maakt eigen arrangementen.

Ynskje Penning is schrijver en beeldhouwer. Haar passie is beeldhouwen. In haar vrije werk staan mens- en dierfiguren, realistisch of abstract weergegeven, centraal. Een gestolde beweging, een gedachte opgesloten in brons of steen. Ze maakt gelijkende portretkoppen in opdracht in klei of brons. Ze is een puur driedimensionale vormgever zowel in het vormgeven als in het schrijven. Ze schrijft graag historische romans, die zich afspelen in het noorden van het land. Haar boeken staan regelmatig als feuilleton in het Dagblad van het Noorden.

Beide kunstenaars zijn tijdens de Atelier Uitverkoop aanwezig om u te adviseren. De koffie staat klaar. U bent van harte welkom.

Locatie: Emmalaan 7 Haren

2 en 3 juni van 11:00 tot 17:00 uur