Ristorante Mediterraneo winnaar Fijke Liemburg Horecavoetbal Toernooi

Het 39e Fijke Liemburg Horecavoetbal Toernooi op de velden van gastheer V.V. Haren is zeer geslaagd verlopen. In de competitie voor elftallen won Ristorante Mediterraneo de finale van Astoria na (zeer veel) strafschoppen.

De wisselbeker is komend seizoen te aanschouwen in de gastvrije zaak van Omar Hadouche aan de Rijksstraatweg 193c in het centrum van Haren.

Titelverdediger Sa Capanna werd derde na het winnen van de troostfinale van Appelbergen 2. Dit jaar deden er naast elftallen ook een mooi aantal zeventallen mee aan het toernooi. MFC de Mellenshorst won de 7x7 finale van café de Middelhorst.

De dag begon met een drupje regen, maar gelukkig droogde het al snel op. Het was een gezellig evenement met maar liefst 21 deelnemende teams. Na de derde helft werd in verscheidene Harener horecazaken de deelname met een feestje afgesloten.