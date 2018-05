PowerSlim Afslank Center Haren viert 2-jarig bestaan

Op 1 mei 2016 opende gewichtsconsulent Joost Hendrickx zijn PowerSlim Afslank Center aan de Oosterweg 127 in Haren. In de afgelopen twee jaren begeleidde hij al heel wat mensen met overgewicht en obesitas uit Haren en Groningen-Zuid, maar ook uit Eelde/Paterswolde en Hoogezand wisten geïnteresseerden hem te vinden.

Het PowerSlim afslankprogramma is gebaseerd op het meest recente, wetenschappelijk onderbouwde inzicht, dat het fors verlagen van de inname van koolhydraten en tegelijkertijd het flink verhogen van de eiwitinname het meest effectief is om ook op lange termijn op het gewenste gewicht te blijven. Mensen met overgewicht of obesitas die voor 15 juni starten met het PowerSlim-afslankprogramma worden extra in de watten gelegd…

“Wij werken in Zuidlaren al sinds 2011 met het PowerSlim afslankprogramma”, vertelt voedingsdeskundige Anita van Veldhuyzen, “en inmiddels hebben we honderden mensen met overgewicht of obesitas succesvol mogen begeleiden naar een gezond gewicht. Het PowerSlim afslankprogramma is niet afzien, maar genieten: met zes eetmomenten per dag hebben onze cliënten geen honger en voelen ze zich energieker dan ooit. Tegelijkertijd vliegen de kilo’s eraf.”

Succesverhalen

Joost Hendrickx kan terugkijken op twee succesvolle jaren en onderbouwt dat aan de hand van de resultaten van cliënten. “De meeste klanten van het eerste uur hebben inmiddels een gezond streefgewicht weten te bereiken én te behouden en kennen nu de ins en outs van een gezond en evenwichtig voedingspatroon. Tijdens de eerste (strikte) fase ligt de focus op het behalen van het streefgewicht met behulp van de PowerSlim producten, maar daarna verleggen we de aandacht naar het aanleren van een gezond, gevarieerd en evenwichtig voedingspatroon. Via de overgangsfase, waarin heel geleidelijk aan weer (goede) koolhydraten aan de voeding worden toegevoegd, komt de klant in de stabilisatiefase die nog een jaar duurt. Dan komt de klant nog eens per maand op controle en kunnen we nog tijdig bijsturen als het nodig is, want natuurlijk komt de klant weer aan als zij (of hij) weer in ‘oude valkuilen’ trapt. Iedere maand bespreken we een thema, variërend van ‘etiketten lezen’ of ‘bewegen’ of ‘uit eten gaan’ tot ‘verantwoord koken’ of ‘emotie-eten’...”

Realistisch

“Uiteraard zijn het niet alleen maar grandioze succesverhalen”, geeft Anita van Veldhuyzen ruiterlijk toe. “Soms komt iemand erachter, dat dit programma niet bij hem of haar past en regelmatig stopt iemand door allerlei omstandigheden voortijdig met het programma, maar dat zijn gelukkig uitzonderingen. Door de bank genomen, slaagt nagenoeg iedereen erin om zijn of haar streefgewicht te bereiken.” Joost Hendrickx vult aan: “Degenen die ook de laatste fases van het afslankprogramma blíjven volgen, goed de PowerSlim producten afbouwen en reguliere voeding weer rustig aan opbouwen, hebben de meeste kans om hun streefgewicht ook daadwerkelijk te behouden.

De strikte eerste fase van het afslanken geeft natuurlijk heel veel structuur, zowel door de PowerSlim producten als door de wekelijkse begeleiding en dan gaat het afslanken bijna ‘als vanzelf’. Maar daarná begint het eigenlijk pas en moet je je streefgewicht stabiel zien te houden en je een gezond voedingspatroon eigen zien te maken. Juist in die fasen is onze begeleiding onmisbaar en kunnen we de vinger aan de pols blijven houden. Zo kun je voortaan gezonder en slanker genieten van alles wat het leven jou te bieden heeft. Vol vitaliteit, vol plezier en vooral vol zelfvertrouwen om het nooit meer zover te laten komen!”

Trakteren

Wie jarig is, trakteert! Iedereen die voor 15 juni a.s. daadwerkelijk start met het PowerSlim afslankprogramma krijgt 20 euro korting op het Starterspakket met daarin voor 179 euro aan voedingsproducten, vitaminen/mineralen, een shakebeker en een prachtig kookboek met praktische voorbeeldmenu’s en heerlijke recepten. Bovendien ontvangt de nieuwe starter een fraaie Zomergoodiebag ter waarde van 20 euro met daarin een luxe lunchpot van hoge kwaliteit en een zomermagazine vol leuke tips, verhalen en recepten.

Meer informatie

Het PowerSlim Afslank Center in Haren is te vinden op de Oosterweg 127 in Haren. U bent van harte welkom voor een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek of een (gratis) intakeconsult. Gewichtsconsulent Joost Hendrickx is te bereiken via joost@afslankcenterharen.nl of o6-12640739. Meer informatie en uitgebreide succesverhalen zijn ook nog te vinden op www.afslankcenterharen.nl of op www.powerslim.nl.