- Ons Fundament in Haren houdt op zaterdag 19 mei een gezellige markt met diverse planten en streekproducten. Ook maakt u kans op een gratis streekproductenpakket. Met Pura Vida, Zorgboerderij De Mikkelhorst en live muziek van De Kösters.

Ons Fundament is een woonworm voor mensen met een beperking en is gevestigd aan Tussenziel 18-20 in Haren

De markt is tussen 11:00 en 15:00 uur te bezoeken.

www.fundament-haren.nl