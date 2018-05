Expositie Carina Koning in Beatrixoord

In het UMCG Centrum voor Revalidatie, locatie Beatrixoord in Haren is er van 1 mei tot en met 31 juli een expositie te zien van Carina Koning.

Carina Koning: „Schilderen is mijn passie. De grond voor deze passie is al vroeg gelegd. Ik kom uit een creatieve familie en heb van jongs af aan veel geknutseld, geschilderd en getekend. Sinds een aantal jaren heb ik mij volledig toegelegd op schilderen. Met veel plezier schilder ik met acrylverf op doek. De natuur en het landschap zijn bronnen van inspiratie voor mij. Het ene schilderij is een vertaling van de natuur in een strand of de wolken in de lucht. Het andere schilderij is meer een abstracte samenstelling van kleuren en lijnen. Ik ben tevreden over een schilderij, als er veel te ontdekken is. Zo komen er bij het zachte avondlicht andere kleuren tot leven…”

Expositie Carina Koning

Van 1 mei tot en met 31 juli 2018

UMCG Centrum voor Revalidatie, Beatrixoord

Locatie: B1-gang