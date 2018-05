Barokmuziek in Museum Vosbergen

In Museum Vosbergen in Eelde treedt zaterdag 19 mei het Margaretha Consort op met werken uit de barok van Monteverdi, Sanches, Fiocco, Caldara en Vivaldi.

Het ensemble is ontstaan rond de celliste Marit Broekroelofs. Zij ontmoette op diverse internationale podia veel goede musici en zangers met wie ze heel graag meer wilde samenwerken. Het is een veelbelovend ensemble dat bestaat uit een interessante combinatie van jonge en talentvolle musici en een aantal ‘oude rotten in het vak’.

Het Margaretha Consort treedt op in wisselende samenstelling. Dit betekent een optimale flexibiliteit omdat musici naar believen kunnen worden ingezet. Voor dit concert is de bezetting: Klaartje van Veldhoven (sopraan), Ricardo Rodriguez (viola da gamba), Marit Broekroelofs (cello), Claudio Ribeiro (clavecimbel)

Klaartje van Veldhoven (1981) studeerde aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag bij Maria Acda, Rita Dams en Diane Forlano. Ook studeerde zij een semester in Basel aan de Schola Cantorum Basiliensis bij Evelyn Tubb en Gerd Turk. Momenteel wordt zij gecoached door Jard van Nes en Johannette Zomer.

Het repertoire van gambist Ricardo Rodriguez Miranda omvat onder meer de Middeleeuwen, de grote meesters uit de barok en eigen improvisaties op muziek uit zijn vaderland Venezuela. Sinds 2011 doceert hij Franse barokmuziek en –dans aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag.

In 1996 kocht Marit Broekroelofs een barokcello waarop ze zich in eerste instantie als autodidact bekwaamde. Ze is sindsdien actief als barokcellist en heeft ze zich helemaal toegelegd op de oude muziek. Een paar jaar geleden heeft ze ook de viola da gamba ontdekt en ze bespeelt zowel de diskant-, alt- als basgamba. Zij studeerde (barok)cello aan de Schumann Akademie en het ArtEZ Conservatorium te Zwolle.

Claudio Barduco Ribeiro werd geboren in São Paulo, maar woont sinds 2000 in Nederland, waar hij een gewild klavecinist is en dirigent van diverse ensembles. Hij heeft zich gespecialiseerd in oude muziek: Late Renaissance en barok en vroeg klassiek.

Aanvang concert: 20:15 uur

Bespreken wordt aangeraden: 050-3081292, info@museumvosbergen.nl