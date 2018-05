8ste beeldenexpositie in de Hortus

Vanaf zaterdag 19 mei 2018 wordt alweer voor de achtste keer de beeldenexpositie gehouden in de Hortus botanicus Haren. 9 kunstenaars met zeer verschillende stijlen exposeren in de tuinen hun beelden, elk met voldoende beelden om een goed oordeel te kunnen vormen van hun oeuvre. Vandaar de naam van deze beeldenexpositie: 9 X SOLO. De expositie wordt geopend op zaterdag 19 mei om 14.00 uur door wethouder Mathilde Stiekema.

Greet Veenhoff

In de omsloten Watertuin tonen de elegante kleine bronzen en keramische beelden van Greet Veenhoff zich fraai en laten duidelijk zien wat een combinatie van beeld en tuin kan bewerkstelligen.

Inge Groenen

In de Thematuinen langs de Boulevard staan de klassieke bronzen beelden vol verstilde beweging van Inge Groenen, waar ze trots op mag zijn evenals de Klassieke Academie, waarvan zij een van de eerste afgestudeerde leerlingen in deze richting was.

Bertus Hidding

De krachtige beelden van cortenstaal van Bertus Hidding nemen al dansend een groot deel van de omgevende ruimte in.

Petra Boshart

Lopend door de Hondsrugtuin kom je uit op de Boulevard waar de monumentale beelden van Petra Boshart staan, ontstaan door een langdurig proces van hakken in steen. De beelden verdienen extra tijd om ze te vatten en de mystieke kracht ervan te ervaren.

Hans Blank

Aan de andere zijde van de Boulevard staan de boten in allerlei verschillende grootte van Hans Blank waarvan de 'Ark' als beeldmerk van de tentoonstelling is gekozen.

Alied Nyp-Holman

In de Appelhof vormen de karakteristieke beelden van Alied Nyp-Holman een bij elkaar passend geheel en laten zien dat het vraagt om een plaatsing van deze gestileerde beelden in parken bijvoorbeeld in Haren of Groningen.

Alf Becker

Verder zijn we trots dat we beelden van de Duitse beeldhouwer Alf Becker kunnen tonen. Dat wat Mondriaan doet met rechte lijnen op doek brengt hij door de combinatie van vorm en gewicht van zijn geometrische beelden. Er ontstaat een evenwicht dat kan treffen door zijn meditatieve schoonheid.

Hennie de Boer

In de Oude Boomgaard toont Hennie de Boer haar intieme dichterlijke beelden. Ook elders op het terrein zijn twee beelden van haar te bewonderen.

Simon Barteling

En ten slotte de biologische en antropomorfe beelden van Simon Barteling die veelal spontaan ontstaan.

De op borden geplaatste gedichten van Margriet Hidding verspreid door de tuin geven een extra cultureel cachet aan deze expositie: een inspiratiebron voor de toekomst om meer aandacht aan de dichtkunst te wijden.

De tentoonstelling is elke dag geopend vanaf 19 mei t/m 23 september tijdens de reguliere openingstijden van de Hortus, van 10.00-17.00 uur en u betaalt het reguliere entreetarief voor de Hortus botanicus Haren.