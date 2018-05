Saskia fietst voor het Ommelanderhuis

Saskia Kelderman uit Haren stapt in juni op de fiets om de cliënten van het Ommelanderhuis in Groningen ook volgend jaar weer op reis te kunnen laten gaan. Dit keer fietst ze niet alleen de Alpe d’Huez op... ze fietst er ook naar toe!

Saskia is 9 jaar werkzaam voor het Kopland, waarvan het laatste jaar in het Ommelanderhuis. Het Ommelanderhuis is een beschermde woonvorm voor dak- en thuislozen met een dubbele diagnose. 1 x per jaar gaan de cliënten een midweekje weg, een bootreis op het IJsselmeer. Saskia: „Er is wel een klein budget voor activiteiten maar dit is lang niet toereikend voor een meerdaags reisje. Voor deze mensen is dit een onvergetelijke week, waar ze een jaar later nog over praten. Deze reis geeft hun energie en kracht. Het gaat om personen met een psychiatrische stoornis, vaak in combinatie met verslavingsproblematiek, die door opstapelende problemen lastig weer in de maatschappij kunnen deelnemen. Ik heb heel vaak mooie verhalen gehoord van deze mensen over deze reis. Erg inspirerend hoe zoiets ‘kleins’ zoveel indruk kan achterlaten. En om geld daarvoor in te zamelen ben ik vorig jaar, samen met mijn vrienden van Dunk-fietst-voor de Alpe d’Huez, de berg opgefietst. Dit jaar kunnen de cliënten weer de boottocht maken, ik hoop volgend jaar weer!”

Op de fiets naar de Alpe d’Huez

Saskia fietst in haar eentje van Haren naar Vaujany in Frankrijk met een tentje achterop haar fiets. Saskia: „Ik ben van plan om uiterlijk 16 juni te vertrekken, maar ik probeer mijn vakantie een weekje naar voren te schuiven zodat ik een week eerder kan vertrekken. Dit omdat de rest van de groep 22 juni naar Frankrijk vertrekt en ik dan wel heel erg door moet fietsen om op tijd bij de Alp d'Huez aan te komen. In Vaujany gaan het tentje en fietstassen eraf en die verschrikkelijke berg omhoog...” In Vaujany zie Saskia de rest van de groep weer.

Van Haren naar Vaujany is ruim 1200 km. Saskia: „Ik fiets gemiddeld 100 km op een dag, dus zal er dan 12 dagen over doen. Het laatste stuk van de route bevat wel erg veel klimwerk, dat word dus nog een uitdaging met zo'n 30 kg bagage op mijn fiets. Als ik mijn vakantie niet een week naar voren kan schuiven fiets ik waarschijnlijk tot Lyon en word daar dan opgepikt om met de auto verder te reizen. Van Haren naar Lyon is bijna 1100 km dus evengoed nog een mooie uitdaging.”

De Alpe d’Huez omhoog

„Maandag 25 juni gaan we dan de Alp'd Huez op fietsen. Ik vind 1 x wel genoeg, Ik ben niet zo'n klimmer, ik heb dan ook geen racefiets maar een 'gewone' gazelle hybride, maar er zijn vrienden die de berg meerdere keren willen beklimmen. Dit alles doen we dus voor een bootreis voor de cliënten van het Ommelanderhuis. Ik zal mijn reisverslag bijhouden op saskiatraptdoor.wordpress.com en mensen die ons willen sponsoren kunnen dit doen via alpedunkhuez.wordpress.com”, licht Saskia toe.

Wilt u meer weten, op een andere manier bijdragen of doneren? Dan kunt u Saskia mailen op sgkelderman@gmail.com