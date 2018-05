Open middag Hestia Haren

Iedereen die wil kennismaken met het woonproject is van harte welkom! Er is ruimte voor gesprek, enkele appartementen kunnen worden bezichtigd en natuurlijk staan koffie en thee voor u klaar. Op dit moment is er geen appartement vrij, maar Hestia Haren is wel op zoek naar enthousiaste nieuwe leden.

Open middag: van 13.00 – 16.00 uur

Zonnedauwweg 16 Haren

www.hestiaharen.nl