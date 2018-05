ZUIDLAREN

Drs. Pieter Zuidema van het Chagall Research Centre Wuyt geeft op zondag 13 mei een lezing in de synagoge te Zuidlaren. De lezing, wordt georganiseerd in het kader van de expositie ‘De klokken van Chagall’ die t/m 13 mei in de synagoge Zuidlaren te zien is. Deze expositie is opgebouwd rondom een mysterieus motief in het werk van Marc Chagall: ouderwetse (staart)klokken, zwevend boven steden en landschappen.