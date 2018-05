Grote rijbewijskeuring CE, DE en code 95

HAREN

Verloopt uw rijbewijs omdat u jonger dan 75 jaar bent, of omdat u om medische redenen moet worden gekeurd voor het verlengen van uw rijbewijs C/D/E of code 95? Bij de Zonnehof in Haren vinden in mei eens per week deze rijbewijskeuringen plaats. Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom.