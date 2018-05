Concert cello duo Two of a Kind

Cello duo Two of a Kind treedt zondag 13 mei op in Museum De Buitenplaats in Eelde. Op het programma staan werken van Georg Philipp Telemann, György Sándor Ligeti, Reinhold Moritzevitsj Glière, Zoltán Kodály en Jakob Offenbach.

Two of a Kind

Cello duo Two of a Kind bestaat uit de cellisten Sebastiaan van den Bergh en Hanne Steffers. In oktober 2016 behaalden beiden hun Master of Music. Samen speelden zij in het Arensky Ensemble. Uit dit ensemble ontstond de bezetting van twee celli als een klein, compact en bijzonder duo dat gevraagd werd om een programma te leveren voor Podium Klassiek.

Hanne Steffers

Hanne Steffers begon met haar master bij Jeroen Reuling en Rene Berman. Tijdens haar studie vormde Hanne haar ensemble Duo MODus en Het Trio en nam deel aan zes orkestprojecten o.l.v. Hans Leenders en Etienne Siebens. Hanne volgde masterclasses bij Jaap Kruithof, Dimtiri Fershtmann en Melissa Phelp en ensemble coaching bij Jeroen den Herder, Kees Hülsmann, David Waterman en Paul Biss.

Sebastiaan van den Bergh

Sebastiaan van den Bergh begon zijn lessen aan zijn school in Italië, bij Saverio Gliozzi. Na vier jaar verhuisde hij terug naar Nederland en vervolgde zijn lessen bij Rob Hageman uit het Rotterdams Philharmonisch Orkest en daarna aan het Hellendaal Instituut bij Rosalie Seinstra. Hij studeerde af in Amsterdam bij Jeroen den Herder en zette zijn master studie voor aan het conservatorium in Rotterdam. Sebastiaan volgde masterclasses van Pieter Wispelwey en Marcio Carneiro en deed projecten met de Ligeti Academy van het Asko-Schönberg Ensemble.

Aanvang concert Two of a Kind: 14.00-15.00 uur

Museum De Buitenplaats, Hoofdweg 76 Eelde

www.museumdebuitenplaats.nl