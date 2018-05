Bezoek de molen en ontmoet de molenaar

De molens zijn beeldbepalend voor Nederland. Bezoek tijdens de Nationale Molendag naar een molen in de gemeente Haren, ontmoet de molenaar en ervaar hoe hij bijvoorbeeld graan tot meel maalt. Elke molen is uniek en vertelt zijn eigen geschiedenis.

De te bezoeken molens in de gemeente Haren zijn De Witte Molen in Glimmen, Molen De Korenschoof in Noordlaren, Molen De Hoop in Haren en Molen De Helper aan het Paterswoldsemeer in Haren.

Voor meer informatie over de Nationale Molendag zie www.molens.nl/nationalemolendag